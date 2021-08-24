Олег МАТВЕЕВ: «Надеемся, что Пятов соберется и окажется на высоте»

Экс-игрок «Шахтера» высказался о грядущем матче украинского клуба с «Монако»

  • 24.08.2021 14:51
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Олег МАТВЕЕВ: «Надеемся, что Пятов соберется и окажется на высоте»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

25 августа в повторном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» — «Монако» украинской команде из-за травмы не сможет помочь вратарь Анатолий Трубин.

Экс-игрок «Шахтера» Олег Матвеев рассказал, насколько важен сейчас Анатолий Трубин для «горняков».

«Считаю, что Трубин, несмотря на юный возраст, один из ведущих игроков «Шахтера». Вспомните хотя бы первый поединок украинской команды в Монако. Именно уверенная игра Анатолия помогла донетчанам отпраздновать викторию. И его отсутствие из-за травмы — это серьезная потеря.

Я ничего не имею против опытнейшего Андрея Пятова, которому, скорее всего, доверят завтра место в «рамке», но беспокоит, что у него продолжительное время не было игровой практики. Как это важно подтвердил последний календарный матч «Шахтера» в чемпионате УПЛ — с «Черноморцем», в котором Пятов был небезгрешен. И если одесситы не преуспели в реализации голевых моментов, то «Монако» прощать ошибки не будет. Остается надеяться, что Пятов соберется и окажется на высоте.

Несмотря на победу в Монако я оцениваю шансы соперников — 50 на 50. В составе «Монако» предостаточно квалифицированных игроков, которые постараются реабилитироваться за неудачи на старте сезона. Тем более, на кону — путевка в Лигу чемпионов.

А нашим ребятам я бы посоветовал забыть о счете первого матча. Сделано только полдела. Нужно постараться прыгнуть выше головы, тем более, что поддержка 12 игрока в Харькове гарантирована», - сказал Матвеев.

Матч «Шахтер» — «Монако» состоится в Харькове 25 августа, начало в 22:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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