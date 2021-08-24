Он оформил дубль. Буяльский признан лучшим игроком 5-го тура УПЛ

Лидер «Динамо» отлично начал новый чемпионат

  • 24.08.2021 14:14
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Он оформил дубль. Буяльский признан лучшим игроком 5-го тура УПЛ
© УПЛ

Украинская Премьер-лига вместе со своим экспертным советом отметила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 5-го тура УПЛ.

Лучшим был признан полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский. Лидер киевлян оформил дубль в матче с «Десной» (4:0).

В экспертный совет вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Отметим, что руководитель «Динамо» Мирча Луческу признан лучшим тренером тура.

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Источник — УПЛ

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