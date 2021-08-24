Луческу признан лучшим тренером 5-го тура УПЛ

Наставника «Динамо» отметили несмотря на то, что он провел матч на трибунах

  • 24.08.2021 13:31
  • 355 просмотров
  • 6 комментариев
Луческу признан лучшим тренером 5-го тура УПЛ
© УПЛ. Мирча Луческу

Украинская Премьер-лига вместе со Всеукраинским объединением тренеров по футболу анализирует итоги 5-го тура УПЛ.

Лучшим тренером признан наставник «Динамо» Мирча Луческу. Киевляне в пятом туре одержали уверенную победу 4:0 над «Десной».

Отметим, что 76-летний специалист не руководил командой непосредственно, а находился на трибунах. Он получил 4,8 балла из 5-ти возможных.

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Источник — УПЛ

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    newkyiv
    newkyiv, 24.08.2021 14:49
    0
    Andre066, 24.08.2021 14:38
    Где львов а где Десна? Лидер упл сдавал экзамен чемпиону и был матч тура!
    Десна - халиф на час. И скоро будет сдавать экзамен тому же Львову.
    Я вижу лучшество тренера не по обыгранному сопернику, а по достигнутому результату вопреки развитию событий. Ты можешь видеть иначе. Но это не значит, что надо сразу лезть пальцами до клавишей с опровержением другой точки зрения. Пусть их будет больше, а не срач ни о чём.
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    Andre066
    online
    Andre066, 24.08.2021 14:38
    -1
    newkyiv, 24.08.2021 14:23
    Как разгром, так и лучший?)))
    Лучший - Лавриненко (Ингулец)!
    Где львов а где Десна? Лидер упл сдавал экзамен чемпиону и был матч тура!
    Ссылка
    Andre066
    online
    Andre066, 24.08.2021 14:35
    0
    dd dent, 24.08.2021 13:46
    Кто б в такое поверил когда он в шахте был столько лет шо будет в дк)
    И в 75 лет с другой философией чем кротовне! Очень гибкая, мудрая личность!
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    newkyiv
    newkyiv, 24.08.2021 14:23
    -1
    Как разгром, так и лучший?)))
    Лучший - Лавриненко (Ингулец)!
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    0665826283
    0665826283, 24.08.2021 14:15
    -1
    На вимогу суркісів!
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    dd dent
    online
    dd dent, 24.08.2021 13:46
    +4
    Кто б в такое поверил когда он в шахте был столько лет шо будет в дк)
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