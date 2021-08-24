Луческу признан лучшим тренером 5-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига вместе со Всеукраинским объединением тренеров по футболу анализирует итоги 5-го тура УПЛ.
Лучшим тренером признан наставник «Динамо» Мирча Луческу. Киевляне в пятом туре одержали уверенную победу 4:0 над «Десной».
Отметим, что 76-летний специалист не руководил командой непосредственно, а находился на трибунах. Он получил 4,8 балла из 5-ти возможных.
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Источник — УПЛ
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Я вижу лучшество тренера не по обыгранному сопернику, а по достигнутому результату вопреки развитию событий. Ты можешь видеть иначе. Но это не значит, что надо сразу лезть пальцами до клавишей с опровержением другой точки зрения. Пусть их будет больше, а не срач ни о чём.
Лучший - Лавриненко (Ингулец)!
Лучший - Лавриненко (Ингулец)!
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