Александр ЗИНЧЕНКО – Владе: «1 год счастья! 99 впереди!»

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко написал трогательный пост, адресованный своей жене Владе.
Александр поздравил супругу с первой годовщиной свадьбы.
«1 год счастья! Другие 99 впереди! А после этого мы посмотрим. Очень люблю тебя, моя половинка!», - написал Александр.
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Источник — Sport.ua
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