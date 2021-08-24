Александр ЗИНЧЕНКО – Владе: «1 год счастья! 99 впереди!»

Украинский футболист поздравил супругу с годовщиной свадьбы

  • 24.08.2021 14:00
  • 987 просмотров
  • 2 комментария
Александр ЗИНЧЕНКО – Владе: «1 год счастья! 99 впереди!»
© Instagram

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко написал трогательный пост, адресованный своей жене Владе.

Александр поздравил супругу с первой годовщиной свадьбы.

«1 год счастья! Другие 99 впереди! А после этого мы посмотрим. Очень люблю тебя, моя половинка!», - написал Александр.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 24.08.2021 15:13
    0
    ЗИНАдин Седан ещё покажет себя вот увидите. А что , тимащук брал титулы сидя на банке, а Алексу что нельзя? 5 минут на поле это тоже весомый вклад . Не завидуйте. Ему и так , родила царица в ночь- не то сына,не то дочь.
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    terhoha
    online
    terhoha, 24.08.2021 14:58
    +2
    Комусь то цікаво. Задовбали.
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