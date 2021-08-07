ФОТО. Красиво папа встречал. Как Зинченко встретил жену и дочь из роддома

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко ярко встретил из роддома свою супругу, телеведущую Владу Зинченко и новорожденную дочь, которую назвали Ева.
Влада Зинченко показала фото в Instagram. Их дом к возвращению из роддома был украшен шарами, игрушками. На стенах можно увидеть надписи «Добро пожаловать домой» и «Ева» на английском языке.
Влада подписала фотографии: «Как же папа красиво нас встречал».
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Источник — Sport.ua
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