ФОТО. Красиво папа встречал. Как Зинченко встретил жену и дочь из роддома

Александр и Влада Зинченко новорожденную дочь назвали Ева

  • 07.08.2021 01:25
  • 606 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Красиво папа встречал. Как Зинченко встретил жену и дочь из роддома
© Instagram. Александр и Влада Зинченко

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко ярко встретил из роддома свою супругу, телеведущую Владу Зинченко и новорожденную дочь, которую назвали Ева.

Влада Зинченко показала фото в Instagram. Их дом к возвращению из роддома был украшен шарами, игрушками. На стенах можно увидеть надписи «Добро пожаловать домой» и «Ева» на английском языке.

Влада подписала фотографии: «Как же папа красиво нас встречал».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    rus
    online
      rus, 07.08.2021 02:23
    0
    Счастливый папа!
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