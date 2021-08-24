МИЛЕВСКИЙ – Блохину: «Хочу перед вами извиниться, вы – король футбола»

Известный футболист сказал много хороших слов в адрес своего бывшего тренера

  • 24.08.2021 13:46
  • 6991 просмотр
  • 21 комментарий
МИЛЕВСКИЙ – Блохину: «Хочу перед вами извиниться, вы – король футбола»
© Instagram. Артем Милевский

Легендарный украинский футболист, бывший тренер сборной Украины и «Динамо» Олег Блохин получил от Президента Украины Владимира Зеленского премию «Национальная легенда Украины».

С этим отличием тренера поздравил экс-форвард сборной и киевского «Динамо» Артем Милевский, который произнес трогательную речь в адрес Блохина.

«Сборная Украины 2006 года — команда звезда. Шевченко, Ребров, Шовковский, Тимощук, Воронин, Гусин. Но главной звездой были вы. Вы добились с командой грандиозного успеха, Олег Владимирович.

Хочу поздравить вас с высокой наградой и извиниться. В первую очередь за журналистов. Когда вы говорили, что команда выйдет с первого места на ЧМ-2006, все смеялись. И не только журналисты, а и многие другие. Но вы доказали это делом.

От лица всей команды хочу извиниться за 0:4 от Испании. Тогда нас все хоронили, была тяжелая ситуация. Но вы нашли слова мотивации. Мы после победили и вышли из группы.

Ну и от себя хочу извиниться. У нас были большие недопонимания. Все люди делают ошибки. Может быть я в какой то мере делал их больше. Но сегодня хочется понять и простить. Хочется забыть все плохое, вспоминать только моменты побед и достижений.

Вы — великий футболист, великий тренер, король футбола. Здоровья вашей семье и всех благ», — сказал Милевский.

 

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Источник — Football.ua

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Batya
    online
    Batya, 24.08.2021 15:03
    +2
    По чоловічому. Красень!
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 24.08.2021 14:56
    -1
    CR9, 24.08.2021 14:49
    интересно, а если человек во время войны своей страны едет играть за клуб той страны, с которой воюет, это его не характеризует как подлого человека?))
    просто пытаюсь понять, одних спортсменов клеймят только за один выезд в запоребриковую страну на недельный ивент. А другой в Тосно играл чуть ли не год, и норм?
    А мне интересно как некоторые спят буквально в вышиванках но возят составами уголь российский и у себя в кошельке имеют отличные денежки, но при этом говорят что Россия враг.
    Интересно как им спится как думаете отлично или нет?
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 24.08.2021 14:52
    0
    CR9, 24.08.2021 14:49
    интересно, а если человек во время войны своей страны едет играть за клуб той страны, с которой воюет, это его не характеризует как подлого человека?))
    просто пытаюсь понять, одних спортсменов клеймят только за один выезд в запоребриковую страну на недельный ивент. А другой в Тосно играл чуть ли не год, и норм?
    Эт потому шо его позиционируют как белоруса в этом вопросе, несмотря на то что все что можно было и даже больше он получил как украинец как раз
    Ссылка
    CR9
    online
    CR9, 24.08.2021 14:49
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 24.08.2021 14:26
    Миля никогда не был подлым человеком.
    Просто так сложилась его карьера.
    Но я ему благодарен как болела Динамо за годы Спартаку Шахтеру паненку голы за молодёжку.
    Желаю ему стать хорошим функционером
    интересно, а если человек во время войны своей страны едет играть за клуб той страны, с которой воюет, это его не характеризует как подлого человека?))
    просто пытаюсь понять, одних спортсменов клеймят только за один выезд в запоребриковую страну на недельный ивент. А другой в Тосно играл чуть ли не год, и норм?
    Ссылка
    CR9
    online
    CR9, 24.08.2021 14:46
    -1
    axylinam, 24.08.2021 14:39
    Милевский всегда и был и есть позитивный человечек-молодец и извинился вовремя
    вовремя было бы, если бы он после своего "халатного" перфоманса и прочих ночных подвигов извинился. Но лучше поздно, чем никогда
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    vilstep
    vilstep, 24.08.2021 14:44
    +3
    Артем - респект ! Талантливый футболист и настоящий человек. Понять , принять не каждый способен, а уж озвучить во всеуслышанье - это дорогого стоит ! На такое способны единицы ...Еще раз - молодец!
    А Блохин - действительно Великий ! Особенно как футболист. Столько лет и на таком уровне ! Ниже определенной планки никогда не опускался. Даже в мировом футболе таких - единицы , а уж в нашем . Разве что Шевченко такого же калибра.
    Всем - здоровья, счастья и всего самого хорошего !
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    axylinam
    axylinam, 24.08.2021 14:39
    +4
    Милевский всегда и был и есть позитивный человечек-молодец и извинился вовремя
    Ссылка
    Сергей Журавко
    Сергей Журавко, 24.08.2021 14:38
    +6
    Милевский в своё время был очень толковым футболистом.Ну а Олег Владимирович Блохин-наша легенда!!! Мои поздравления!
    Ссылка
    аоот оооит
    аоот оооит, 24.08.2021 14:35
    -4
    а ты дурачек и неуч
    Ссылка
    Shchebet
    Shchebet, 24.08.2021 14:27
    +2
    Молодец!
    Мужчина!
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 24.08.2021 14:26
    +6
    Миля никогда не был подлым человеком.
    Просто так сложилась его карьера.
    Но я ему благодарен как болела Динамо за годы Спартаку Шахтеру паненку голы за молодёжку.
    Желаю ему стать хорошим функционером
    Ссылка
    Andre066
    online
    Andre066, 24.08.2021 14:18
    +9
    Браво, Миля! И тебе спасибо за победы над Спартаком ПСЖ Манчестер Сити и другие!
    Ссылка
    Lyolik
    online
    Lyolik, 24.08.2021 14:09
    +6
    На счёт великого тренера Миля конечно загнул, а всё остальное по факту. Всегда считал Артёма нормальным человеком, просто слегка шалопаем.
    Ссылка
    pas2012
    pas2012, 24.08.2021 14:07
    -7
    Цікаво хто текст написав))).Але всерівно порозумнішав з віком,але нажаль вже пізно.
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 24.08.2021 14:04
    +11
    С возрастом на многие вещи смотришь по другому. Признать свои ошибки это поступок.
    Ссылка
    sv_2000
    online
    sv_2000, 24.08.2021 13:59
    +13
    Молодец, Миля!
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    Вячеслав Круссер, 24.08.2021 13:58
    +10
    Миля красава-уважаю
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 24.08.2021 13:56
    -7
    Так так и есть, учитывая шо достиг виват король и шо миля, да и кто последнему лекарь был приходить бухим, вместо того что б проявить себя и провести лучшие годы в дк, а не метаниях по всякому шлаку начиная от турецкого и заканчивая нашим
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    Поручик Ржевский
    online
    Поручик Ржевский, 24.08.2021 13:55
    +16
    Все ж так Міля - дуже гарний хлопець. Разгільдяй, звичайно, але не підлий.
    Бачимо, він накопив всі ці слова в дущі, а це був дуже гарний привід їх оприлюднити.
    Заслуговує на повагу такими вчинками.
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    Alexsandr B
    online
    Alexsandr B, 24.08.2021 13:53
    +9
    Браво!!!
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