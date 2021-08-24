МИЛЕВСКИЙ – Блохину: «Хочу перед вами извиниться, вы – король футбола»

Легендарный украинский футболист, бывший тренер сборной Украины и «Динамо» Олег Блохин получил от Президента Украины Владимира Зеленского премию «Национальная легенда Украины».
С этим отличием тренера поздравил экс-форвард сборной и киевского «Динамо» Артем Милевский, который произнес трогательную речь в адрес Блохина.
«Сборная Украины 2006 года — команда звезда. Шевченко, Ребров, Шовковский, Тимощук, Воронин, Гусин. Но главной звездой были вы. Вы добились с командой грандиозного успеха, Олег Владимирович.
Хочу поздравить вас с высокой наградой и извиниться. В первую очередь за журналистов. Когда вы говорили, что команда выйдет с первого места на ЧМ-2006, все смеялись. И не только журналисты, а и многие другие. Но вы доказали это делом.
От лица всей команды хочу извиниться за 0:4 от Испании. Тогда нас все хоронили, была тяжелая ситуация. Но вы нашли слова мотивации. Мы после победили и вышли из группы.
Ну и от себя хочу извиниться. У нас были большие недопонимания. Все люди делают ошибки. Может быть я в какой то мере делал их больше. Но сегодня хочется понять и простить. Хочется забыть все плохое, вспоминать только моменты побед и достижений.
Вы — великий футболист, великий тренер, король футбола. Здоровья вашей семье и всех благ», — сказал Милевский.
Источник — Football.ua
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просто пытаюсь понять, одних спортсменов клеймят только за один выезд в запоребриковую страну на недельный ивент. А другой в Тосно играл чуть ли не год, и норм?
Интересно как им спится как думаете отлично или нет?
просто пытаюсь понять, одних спортсменов клеймят только за один выезд в запоребриковую страну на недельный ивент. А другой в Тосно играл чуть ли не год, и норм?
Просто так сложилась его карьера.
Но я ему благодарен как болела Динамо за годы Спартаку Шахтеру паненку голы за молодёжку.
Желаю ему стать хорошим функционером
просто пытаюсь понять, одних спортсменов клеймят только за один выезд в запоребриковую страну на недельный ивент. А другой в Тосно играл чуть ли не год, и норм?
А Блохин - действительно Великий ! Особенно как футболист. Столько лет и на таком уровне ! Ниже определенной планки никогда не опускался. Даже в мировом футболе таких - единицы , а уж в нашем . Разве что Шевченко такого же калибра.
Всем - здоровья, счастья и всего самого хорошего !
Мужчина!
Просто так сложилась его карьера.
Но я ему благодарен как болела Динамо за годы Спартаку Шахтеру паненку голы за молодёжку.
Желаю ему стать хорошим функционером
Бачимо, він накопив всі ці слова в дущі, а це був дуже гарний привід їх оприлюднити.
Заслуговує на повагу такими вчинками.
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