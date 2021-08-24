Юрий ВИРТ: «Есть победа, но я недоволен игрой»

Наставник «Вереса» – о матче с «Минаем»

  • 24.08.2021 13:28
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Юрий ВИРТ: «Есть победа, но я недоволен игрой»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал победу над «Минаем» (1:0) в 5-м туре украинской Премьер-лиги.

«Есть победа, но я недоволен игрой - особенно в первом тайме. Мяч не держался, подборов не было. Первые 15 минут навязывали борьбу, после чего начали проигрывать в этих компонентах. В перерыве был серьезный разговор.

Футболисты были недовольны, потому что играли не в то, о чем договаривались. Я сказал, что нужно терпеть, искать свой шанс», - сказал Вирт.

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Источник — Футбол 1/2/3

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