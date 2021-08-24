Арсенал продлил контракт с Джакой

Швейцарец еще четыре сезона проведет в Лондоне

  • 24.08.2021 13:02
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Арсенал продлил контракт с Джакой
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний хавбек «Арсенала» Гранит Джака сообщил, что подписал новый контракт с «канонирами».

Новое соглашение швейцарского опорника с лондонским клубом подписано еще на четыре сезона. В прошлом сезоне Джака провел 31 матч, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Моуриньо хочет видеть Джаку в «Роме».

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Источник — Sport.ua

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