Арсенал продлил контракт с Джакой

28-летний хавбек «Арсенала» Гранит Джака сообщил, что подписал новый контракт с «канонирами».
Новое соглашение швейцарского опорника с лондонским клубом подписано еще на четыре сезона. В прошлом сезоне Джака провел 31 матч, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Моуриньо хочет видеть Джаку в «Роме».
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Источник — Sport.ua
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