Дмитрий РИЗНЫК: «Плохо, что вызов получил по причине травм других вратарей»

22-летний вратарь полтавской «Ворсклы» Дмитрий Ризнык прокомментировал вызов в сборную Украины.

«Плохо, что вызов получил по причине травм других вратарей. Желаю Бущану и Трубину быстрее вернуться в строй.

Я знаю требования Петракова, как он настраивает. Думаю, все будет хорошо.

Все стремятся попасть в сборную. Большая честь для меня», - подчеркнул Ризнык.