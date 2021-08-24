Дмитрий РИЗНЫК: «Плохо, что вызов получил по причине травм других вратарей»

Голкипер «Ворсклы» знаком с требованиями Петракова

  • 24.08.2021 12:48
  • 704 просмотра
  • 1 комментарий
Дмитрий РИЗНЫК: «Плохо, что вызов получил по причине травм других вратарей»
© ФК Ворскла. Дмитрий Ризнык

22-летний вратарь полтавской «Ворсклы» Дмитрий Ризнык прокомментировал вызов в сборную Украины.

«Плохо, что вызов получил по причине травм других вратарей. Желаю Бущану и Трубину быстрее вернуться в строй.

Я знаю требования Петракова, как он настраивает. Думаю, все будет хорошо.

Все стремятся попасть в сборную. Большая честь для меня», - подчеркнул Ризнык.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 24.08.2021 12:53
    +1
    Прав конечно, но лучше так чем никак
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