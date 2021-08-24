Дмитрий РИЗНЫК: «Плохо, что вызов получил по причине травм других вратарей»

22-летний вратарь полтавской «Ворсклы» Дмитрий Ризнык прокомментировал вызов в сборную Украины.
«Плохо, что вызов получил по причине травм других вратарей. Желаю Бущану и Трубину быстрее вернуться в строй.
Я знаю требования Петракова, как он настраивает. Думаю, все будет хорошо.
Все стремятся попасть в сборную. Большая честь для меня», - подчеркнул Ризнык.
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Источник — Футбол 1/2/3
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