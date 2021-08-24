ФОТО. Элина СВИТОЛИНА: «Мы украинцы — победители»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила всех подписчиков с Днем Независимости Украины.
«С Праздником, Украина. Независимость... сколько силы, достоинства и любви в этом слове! Мы украинцы - победители. Мы сильны духом, целеустремленные, мы чтим и уважаем свою культуру, традиции и историю. Мы празднуем сегодня этот день вместе!», - написала Свитолина.
Ранее Свитолина вышла во второй круг турнира в Чикаго.
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Источник — Sport.ua
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