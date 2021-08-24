ФОТО. Элина СВИТОЛИНА: «Мы украинцы — победители»

Тенниситка поздравила всех с Днем Независимости Украины

  • 24.08.2021 11:30
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ФОТО. Элина СВИТОЛИНА: «Мы украинцы — победители»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила всех подписчиков с Днем Независимости Украины. 

«С Праздником, Украина. Независимость... сколько силы, достоинства и любви в этом слове! Мы украинцы - победители. Мы сильны духом, целеустремленные, мы чтим и уважаем свою культуру, традиции и историю. Мы празднуем сегодня этот день вместе!», - написала Свитолина.

Ранее Свитолина вышла во второй круг турнира в Чикаго.

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Источник — Sport.ua

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