ФОТО. Элина СВИТОЛИНА: «Мы украинцы — победители»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила всех подписчиков с Днем Независимости Украины.

«С Праздником, Украина. Независимость... сколько силы, достоинства и любви в этом слове! Мы украинцы - победители. Мы сильны духом, целеустремленные, мы чтим и уважаем свою культуру, традиции и историю. Мы празднуем сегодня этот день вместе!», - написала Свитолина.

Ранее Свитолина вышла во второй круг турнира в Чикаго.