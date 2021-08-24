Чикаго. Соперница Свитолиной не смогла доиграть матч первого круга

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) выиграла дебютный поединок в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго.



В матче первого раунда украинка одолела квалифаера Клару Бюрель из Франции (№91 WTA).



Чикаго. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Клара Бюрель (Франция) – 5:7, 6:1, 2:0 (отказ)

20-летняя Бюрель начинала матч традиционно для молодых теннисисток, которые играют против более опытных соперниц, стоящих намного выше в рейтинге. Клара немного волновалась, старалась играть на максимум, но из-за этого возникало много ошибок. Свитолина их быстро пособирала и повела 5:2. Но вместо легкой победы в сете мы получили неожиданный камбэк француженки, которая наказала расслабленную Элину, взяв пять геймов подряд.



На этом успехи француженки закончились. Свитолина быстро вернулась в игру, а Бюрель стало подводить здоровье. По всей видимости, молодая спортсменка получила тепловой удар, из-за чего продолжать поединок было довольно опасно. После медицинского тайм-аута Клара приняла решение сняться, чем сэкономила силы Элине и нервные клетки ее поклонникам.



До старта US Open осталось всего ничего, шансы на защиту полуфинала двухлетней давности близки к нулю.



В следующем раунде Свитолина сыграет против еще одной француженки Фионы Ферро (№73 WTA).