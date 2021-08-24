Чикаго. Соперница Свитолиной не смогла доиграть матч первого круга

Украинка провалила концовку стартовой партии, но идет дальше

  • 24.08.2021 01:57
  • 357 просмотров
  • 2 комментария
Чикаго. Соперница Свитолиной не смогла доиграть матч первого круга
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) выиграла дебютный поединок в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго.
 
В матче первого раунда украинка одолела квалифаера Клару Бюрель из Франции (№91 WTA). 
 
Чикаго. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Клара Бюрель (Франция) – 5:7, 6:1, 2:0 (отказ)

20-летняя Бюрель начинала матч традиционно для молодых теннисисток, которые играют против более опытных соперниц, стоящих намного выше в рейтинге. Клара немного волновалась, старалась играть на максимум, но из-за этого возникало много ошибок. Свитолина их быстро пособирала и повела 5:2. Но вместо легкой победы в сете мы получили неожиданный камбэк француженки, которая наказала расслабленную Элину, взяв пять геймов подряд.
 
На этом успехи француженки закончились. Свитолина быстро вернулась в игру, а Бюрель стало подводить здоровье. По всей видимости, молодая спортсменка получила тепловой удар, из-за чего продолжать поединок было довольно опасно. После медицинского тайм-аута Клара приняла решение сняться, чем сэкономила силы Элине и нервные клетки ее поклонникам.
 
До старта US Open осталось всего ничего, шансы на защиту полуфинала двухлетней давности близки к нулю.
 
В следующем раунде Свитолина сыграет против еще одной француженки Фионы Ферро (№73 WTA).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 24.08.2021 01:59
    -1
    Да да повезло Свитолине, если бы не хреновое здоровье Бюрель, могла бы и выиграть!
    Ссылка
    Disiny7
    online
    Disiny7, 24.08.2021 01:58
    -3
    Это шо было?
    Теннисистка первой десятки играет на контору?
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