Зеленский наградил Шевченко орденом Ярослава Мудрого 5 степени

Экс-наставник сборной Украины в очередной раз получил признание от государства

  • 24.08.2021 11:19
  • 889 просмотров
  • 4 комментария
Зеленский наградил Шевченко орденом Ярослава Мудрого 5 степени
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко награжден орденом Ярослава Мудрого 5 степени, который получил из рук Президента Украины Владимира Зеленского.

«Спасибо большое за поддержку, за все. Мы еще увидимся. Хорошей поездки в Америку», - сказал Шевченко Зеленскому во время празднования Дня Независимости Украины.

Напомним, Шевченко возглавлял национальную команду в 2016-2021 годах. Под его руководством наша сборная вышла в финальную часть Евро-2020, где дошла до четвертьфинала, попав в восьмерку лучших.

Стоит отметить, что высшая степень ордена Ярослава Мудрого – 1-я.

Ранее сообщалось, что УАФ полностью рассчиталась с Шевченко и его помощниками.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    romanchik.8409
    online
    romanchik.8409, 24.08.2021 12:01
    0
    Ээээ ,а почему пятой?)
    Ссылка
    Maslyaspor
    Maslyaspor, 24.08.2021 11:47
    -1
    Нагорода за те досягнення якого ще не було до цього в жодного тренера.
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    zelia73
    online
    zelia73, 24.08.2021 11:40
    0
    хороший фильм--тупой и ещё тупее
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    manticora1990
    manticora1990, 24.08.2021 11:31
    0
    Можно узнать за что награда? По тому что я видела нужно только срачи давать!!
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