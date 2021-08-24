Зеленский наградил Шевченко орденом Ярослава Мудрого 5 степени

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко награжден орденом Ярослава Мудрого 5 степени, который получил из рук Президента Украины Владимира Зеленского.
«Спасибо большое за поддержку, за все. Мы еще увидимся. Хорошей поездки в Америку», - сказал Шевченко Зеленскому во время празднования Дня Независимости Украины.
Напомним, Шевченко возглавлял национальную команду в 2016-2021 годах. Под его руководством наша сборная вышла в финальную часть Евро-2020, где дошла до четвертьфинала, попав в восьмерку лучших.
Стоит отметить, что высшая степень ордена Ярослава Мудрого – 1-я.
Ранее сообщалось, что УАФ полностью рассчиталась с Шевченко и его помощниками.
Источник — Sport.ua
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