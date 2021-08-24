Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Желание победить довлеет над игроками»

Наставник «Львова» – о поражении от «Ингульца»

  • 24.08.2021 10:00
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Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Желание победить довлеет над игроками»
© ПФК Львов

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный прокомментировал поражение от «Ингульца» (1:2) в 5 туре украинской Премьер-лиги.

«Команда находится не в очень хорошем психологическом состоянии. Желание победить довлеет над ними. Никто не просит с первых минут добывать результат.

Они молодые ребята, действительно переживают, но бывают такие ситуации. Я считаю, что это стало следствием ошибок», - сказал Бессмертный.

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Источник — Футбол 1/2/3

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