Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Желание победить довлеет над игроками»

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный прокомментировал поражение от «Ингульца» (1:2) в 5 туре украинской Премьер-лиги.
«Команда находится не в очень хорошем психологическом состоянии. Желание победить довлеет над ними. Никто не просит с первых минут добывать результат.
Они молодые ребята, действительно переживают, но бывают такие ситуации. Я считаю, что это стало следствием ошибок», - сказал Бессмертный.
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Источник — Футбол 1/2/3
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