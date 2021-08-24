Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Потратили много эмоций после Динамо»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал победу над «Львовом» (2:1) в 5-м туре украинской Премьер-лиги.
«Первые 20 минут немножко не получились. Потратили больше эмоций после игры с Динамо, но после перерыва ребята хорошо выглядели, забили два мяча. Я доволен, что добыли положительный результат.
Я был готов делать замены в перерыве, а потом говорю: «Ребята, если забьем в первые 10 минут - мы выиграем». Забили за первые не 10, а 7. Они справились с задачей», - сказал Лавриненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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