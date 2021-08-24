ПЕТРАКОВ: «Я уже забыл триумф на молодежном чемпионате мира»

На этом багаже дальше не уедешь

  • 24.08.2021 08:54
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ПЕТРАКОВ: «Я уже забыл триумф на молодежном чемпионате мира»
© УАФ. Александр Петраков

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился воспоминаниями о триумфе на молодежном ЧМ-2019 среди команд U-20.

«Я не конфликтный. Все же люди разные, если я в свои 64 года начну переделываться – это будет уже не Саша Петраков. Я уже забыл триумф на молодёжном Чемпионате мира. Это прошлое. Я не хочу возвращаться. Я не хочу это даже вспоминать. Это было и прошло. Если будешь помнить, жить на этом багаже – ничего не получится дальше. Я перевернул страницу – двигаюсь дальше. Если я б это говорил, что выиграю Чемпионат мира – я б ничего не выиграл. Мы выиграли. Команда выиграла.

Ребята, в первую очередь, мой тренерско-административный штаб, руководство УАФ, руководство всех клубов, президенты клубов, тренеры всех клубов. Это общая победа всего нашего футбола. Это не моя. Я говорю искренне и честно. Знаете, другой сидит и говорит: «Я-я!» Нет, этого б ничего не было, только было Мы», - сказал специалист.

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Источник — Футбол 1/2/3

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