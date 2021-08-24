Богдан БЛАВАЦКИЙ: «Уход Пуканыча – решение руководства Ужгорода»

23 августа Богдан Блавацкий был назначен исполняющим обязанности главного тренера перволигового «Ужгорода». Наставник рассказал, какие задачи поставило перед ним руководство клуба.

«После ухода в отставку Mихаила Иваницы мне предлагали сразу стать главным тренером , но после обмена мнениями по моей инициативе решили, что до конца первой части сезона буду исполнять обязанности, а затем в зависимости от того, останутся ли довольны в Ужгороде моей работой, подумаем ,что делать дальше.

Конечно, определено количество очков, которые желательно набрать до зимнего перерыва, а задание на сезон поставлено конкретное: сохранить «прописку» в Первой лиге. Mне будут помогать Олег Допилка и Михаил Стегура. Сейчас активно работаем над усилением состава, до закрытия трансферного «окна» хочем подписать центрального защитника и опорного полузащитника.

Почему «Ужгород» покинул капитан команды Адриан Пуканыч? Это решение клубного руководства», - сказал Блавацкий.