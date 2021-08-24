Богдан БЛАВАЦКИЙ: «Уход Пуканыча – решение руководства Ужгорода»

23 августа Богдан Блавацкий был назначен исполняющим обязанности главного тренера перволигового «Ужгорода». Наставник рассказал, какие задачи поставило перед ним руководство клуба.
«После ухода в отставку Mихаила Иваницы мне предлагали сразу стать главным тренером , но после обмена мнениями по моей инициативе решили, что до конца первой части сезона буду исполнять обязанности, а затем в зависимости от того, останутся ли довольны в Ужгороде моей работой, подумаем ,что делать дальше.
Конечно, определено количество очков, которые желательно набрать до зимнего перерыва, а задание на сезон поставлено конкретное: сохранить «прописку» в Первой лиге. Mне будут помогать Олег Допилка и Михаил Стегура. Сейчас активно работаем над усилением состава, до закрытия трансферного «окна» хочем подписать центрального защитника и опорного полузащитника.
Почему «Ужгород» покинул капитан команды Адриан Пуканыч? Это решение клубного руководства», - сказал Блавацкий.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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