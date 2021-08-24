Богдан БЛАВАЦКИЙ: «Уход Пуканыча – решение руководства Ужгорода»

Новый наставник – об уходе главной звезды клуба

  • 24.08.2021 08:17
  • 828 просмотров
  • 0 комментариев
Богдан БЛАВАЦКИЙ: «Уход Пуканыча – решение руководства Ужгорода»
© ФК Ужгород. Богдан Блавацкий

23 августа Богдан Блавацкий был назначен исполняющим обязанности главного тренера перволигового «Ужгорода». Наставник рассказал, какие задачи поставило перед ним руководство клуба.

«После ухода в отставку Mихаила Иваницы мне предлагали сразу стать главным тренером , но после обмена мнениями по моей инициативе решили, что до конца первой части сезона буду исполнять обязанности, а затем в зависимости от того, останутся ли довольны в Ужгороде моей работой, подумаем ,что делать дальше.

Конечно, определено количество очков, которые желательно набрать до зимнего перерыва, а задание на сезон поставлено конкретное: сохранить «прописку» в Первой лиге. Mне будут помогать Олег Допилка и Михаил Стегура. Сейчас активно работаем над усилением состава, до закрытия трансферного «окна» хочем подписать центрального защитника и опорного полузащитника.

Почему «Ужгород» покинул капитан команды Адриан Пуканыч? Это решение клубного руководства», - сказал Блавацкий.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности