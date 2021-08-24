Александр ГОЛОВКО: «Ингулец сыграл типичную выездную модель»

Бывший защитник сборной Украины Александр Головко прокомментировал победу «Ингульца» над «Львовом» (2:1) в заключительном матче 5 тура украинской Премьер-лиги.
«Игра равных соперников. «Ингулец» реализовал моменты, которые у него были, сыграв типичную выездную модель. У тренера было 10 минут в перерыве, которые решили исход поединка, перевернув матч на протяжении 7-8 минут», - сказал Головко.
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Источник — Футбол 1/2/3
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