Александр ГОЛОВКО: «Ингулец сыграл типичную выездную модель»

Бывший защитник сборной Украины Александр Головко прокомментировал победу «Ингульца» над «Львовом» (2:1) в заключительном матче 5 тура украинской Премьер-лиги.

«Игра равных соперников. «Ингулец» реализовал моменты, которые у него были, сыграв типичную выездную модель. У тренера было 10 минут в перерыве, которые решили исход поединка, перевернув матч на протяжении 7-8 минут», - сказал Головко.