Александр ДЕНИСОВ: «Будем Петракова критиковать, но не убивать»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов дал оценку назначению Александра Петракова и.о. главного тренера сборной Украины.

«Я разговаривал с Александром Васильевичем и тут же сказал - будем поддерживать:Там, где будет плохо - будем критиковать, но не «убивать», как это любят у нас делать, но, если будет хорошо, тем более будем поддерживать. До понедельника всем процессом управлял не Ребров, то есть он ожидал договориться с агентами, договорятся с Аль-Айном и все остальное. Уже в понедельник сам Ребров сказал «Дайте последний шанс, я попробую сам договориться с владельцами клуба» и поэтому была такая длинная пауза», - сказал Денисов.