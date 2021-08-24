Александр ДЕНИСОВ: «Будем Петракова критиковать, но не убивать»

Известный журналист – о разговоре с главным тренером сборной Украины

  • 24.08.2021 07:37
  • 835 просмотров
  • 3 комментария
Александр ДЕНИСОВ: «Будем Петракова критиковать, но не убивать»
© УАФ. Александр Петраков

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов дал оценку назначению Александра Петракова и.о. главного тренера сборной Украины.

«Я разговаривал с Александром Васильевичем и тут же сказал -  будем поддерживать:Там, где будет плохо - будем критиковать, но не «убивать», как это любят у нас делать, но, если будет хорошо, тем более будем поддерживать. До понедельника всем процессом управлял не Ребров, то есть он ожидал договориться с агентами, договорятся с Аль-Айном и все остальное. Уже в понедельник сам Ребров сказал «Дайте последний шанс, я попробую сам договориться с владельцами клуба» и поэтому была такая длинная пауза», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    -Funny_Cat-
    -Funny_Cat-, 24.08.2021 09:00
    0
    Кому , в разрезе сборной, может быть интересно мнение работника клубного канала ?
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    lenares85
    online
    lenares85, 24.08.2021 08:37
    +1
    да Ребров такой же тренер как и шева , без помощников своих . тренировал он Динамо и что показали в ЛЧ ничего.
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    Владислав Ткаченко
    Владислав Ткаченко, 24.08.2021 08:06
    +2
    на Реброве мир сошелся
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