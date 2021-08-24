Элина СВИТОЛИНА: «Надеюсь, в Чикаго покажу свой лучший теннис»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу над Кларой Бюрель в первом круге турнира в Чикаго. Соперница украинки снялась из-за травмы. После победы Элина поделилась впечатлениями.

«Первый сет был очень сложным для меня. Было тяжело справиться с погодными условиями, это новый турнир, новая неделя, тогда как Клара уже сыграла пару матчей здесь. Всегда сложно выиграть матч, когда соперник уходит (снимается прим.). Тем не менее, что есть, то есть. Я рада, что имею возможность сыграть во втором раунде.

Погода здесь повлияла на игру. Пришлось вносить некоторые изменения после первого сета. Я старалась быть более агрессивной, старалась выжимать максимум из своих ударов, чтобы выиграть второй сет.

Я показываю лучший теннис? Нет, не лучший. Надеюсь, я смогу несколько матчей здесь и смогу пройти весь путь на турнире в Чикаго и показать свой лучший теннис», - сказала Свитолина.

В следующем раунде Свитолина сыграет против француженки Фионы Ферро (№73 WTA).