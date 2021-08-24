Стало известно, когда откроют Сантьяго Бернабеу

Домашний стадион «Реала» Сантьяго Бернабеу вскоре сможет принимать матчи.

Как сообщает испанская пресса, открытие сооружения после реконструкции состоится 11 сентября, когда мадридский клуб сыграет с «Сельтой» в рамках чемпионата Испании.

Отметим, что «Реал» не играл на «Сантьяго Бернабеу» с марта 2020 года. С тех пор домашнюю арену закрыли на реконструкцию.

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