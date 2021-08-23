Чемпионат Испании. Севилья вырвала победу над Хетафе

Сегодня «Севилья» в матче второго тура Ла Лиги на выезде в компенсированное ко второму тайму время вырвала победу над «Хетафе» - 1:0. Единственный гол в матче на счету Эрика Ламелы.
«Хетафе» - «Севилья» - 0:1
Гол: Ламела 90+3
«Хетафе» – Сория, Суарес (Тимор, 87), Митрович, Джене, Оливера, Витоло (Янкто, 46), Аленья (Масиас, 87), Максимович, Арамбарри, Сандро Рамирес (Иглесиас, 74), Унал (Мата, 58).
«Севилья» – Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья (Рекик, 74), Фернандо, Гомес (Ракитич, 46), Сусо (Ламела, 46), Жордан (Идрисси, 67), Оскар Родригес (Рафа Мир, 67), Эн-Несири.
Предупреждения: Арамбарри (16), Гомес (42), Кабако (44), Суарес (70), Фернандо (86).
Источник — Sport.ua
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