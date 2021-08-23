2-й тур
Хетафе
0 : 1
Севилья
23.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Чемпионат Испании. Севилья вырвала победу над Хетафе

Единственный гол на счету Эрика Ламелы

  • 23.08.2021 23:18
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Чемпионат Испании. Севилья вырвала победу над Хетафе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Севилья» в матче второго тура Ла Лиги на выезде в компенсированное ко второму тайму время вырвала победу над «Хетафе» - 1:0. Единственный гол в матче на счету Эрика Ламелы.

«Хетафе» - «Севилья» - 0:1
Гол: Ламела 90+3

«Хетафе» – Сория, Суарес (Тимор, 87), Митрович, Джене, Оливера, Витоло (Янкто, 46), Аленья (Масиас, 87), Максимович, Арамбарри, Сандро Рамирес (Иглесиас, 74), Унал (Мата, 58).

«Севилья» – Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья (Рекик, 74), Фернандо, Гомес (Ракитич, 46), Сусо (Ламела, 46), Жордан (Идрисси, 67), Оскар Родригес (Рафа Мир, 67), Эн-Несири.

Предупреждения: Арамбарри (16), Гомес (42), Кабако (44), Суарес (70), Фернандо (86).

Вчера «Реал» не сумел обыграть «Леванте».

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Источник — Sport.ua

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