US Open. Четыре украинки узнали соперниц по квалификации

Состоялась жеребьевка US Open-2021 в женском одиночном разряде. В ней примут участие четыре украинки – Леся Цуренко, Дарья Снигур, Катерина Козлова и Катарина Завацкая.

Цуренко в первом раунде сыграет с австралийкой Эллен Перес. В случае победы дальше Цуренко сыграет с победительницей матча Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – Тесса Андрияняфитримо (Франция).

Первой соперницей Снигур будет Мириам Болквадзе из Грузии. Во втором раунде возможна встреча с победителем противостояния Эмма Радукану (Великобритания) – Бибьян Схоофс (Нидерланды).

Катерина Козлова начнет квалификацию матчем против испанки Кристины Букши. В случае успеха дальше – матч против американки Эльвины Калиевой или японки Майо Хиби.

Катарину Завацкую в первом раунде ждет матч против польки Урсулы Радваньской. Следующее препятствие – победительница дуэли Федерика Ди Сарра (Италия) – Катарина Герлах (Германия).

Ранее также состоялась жеребьевка мужской квалификации US Open-2021.