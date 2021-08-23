US Open. Четыре украинки узнали соперниц по квалификации

Цуренко, Снигур, Козлова и Завацкая поборются за выход в основную сетку

  • 23.08.2021 23:01
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US Open. Четыре украинки узнали соперниц по квалификации
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Состоялась жеребьевка US Open-2021 в женском одиночном разряде. В ней примут участие четыре украинки – Леся Цуренко, Дарья Снигур, Катерина Козлова и Катарина Завацкая.

Цуренко в первом раунде сыграет с австралийкой Эллен Перес. В случае победы дальше Цуренко сыграет с победительницей матча Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – Тесса Андрияняфитримо (Франция).

Первой соперницей Снигур будет Мириам Болквадзе из Грузии. Во втором раунде возможна встреча с победителем противостояния Эмма Радукану (Великобритания) – Бибьян Схоофс (Нидерланды).

Катерина Козлова начнет квалификацию матчем против испанки Кристины Букши. В случае успеха дальше – матч против американки Эльвины Калиевой или японки Майо Хиби.

Катарину Завацкую в первом раунде ждет матч против польки Урсулы Радваньской. Следующее препятствие – победительница дуэли Федерика Ди Сарра (Италия) – Катарина Герлах (Германия).

Ранее также состоялась жеребьевка мужской квалификации US Open-2021.

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Источник — Twitter

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