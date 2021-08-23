US Open. Стаховский и Марченко узнали соперников по квалификации

Сегодня состоялась жеребьевка квалификации US Open-2021 в мужском одиночном разряде. Своих соперников узнали два украинца – Сергей Стаховский и Илья Марченко.

Стаховский в первом раунде квалификации сыграет с американцем Зэйном Ханом. В случае победы во втором раунде украинец сыграет с победителем матча между седьмым сеянным в квалификации Дамиром Джумхуром и канадцем Питером Полански.

Марченко в первом раунде сыграет с немцем Тобиасом Камке. В случае успеха далее Илью ждет победитель матча Александер Мюллер (Франция) – Иржи Легечка (Чехия).