US Open. Стаховский и Марченко узнали соперников по квалификации

Сегодня состоялась жеребьевка квалификации US Open-2021 в мужском одиночном разряде. Своих соперников узнали два украинца – Сергей Стаховский и Илья Марченко.
Стаховский в первом раунде квалификации сыграет с американцем Зэйном Ханом. В случае победы во втором раунде украинец сыграет с победителем матча между седьмым сеянным в квалификации Дамиром Джумхуром и канадцем Питером Полански.
Марченко в первом раунде сыграет с немцем Тобиасом Камке. В случае успеха далее Илью ждет победитель матча Александер Мюллер (Франция) – Иржи Легечка (Чехия).
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.