US Open. Стаховский и Марченко узнали соперников по квалификации

Состоялась жеребьевка квалификации US Open-2021

  • 23.08.2021 22:32
  • 285 просмотров
  • 0 комментариев
US Open. Стаховский и Марченко узнали соперников по квалификации
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Сегодня состоялась жеребьевка квалификации US Open-2021 в мужском одиночном разряде. Своих соперников узнали два украинца – Сергей Стаховский и Илья Марченко.

Стаховский в первом раунде квалификации сыграет с американцем Зэйном Ханом. В случае победы во втором раунде украинец сыграет с победителем матча между седьмым сеянным в квалификации Дамиром Джумхуром и канадцем Питером Полански.

Марченко в первом раунде сыграет с немцем Тобиасом Камке. В случае успеха далее Илью ждет победитель матча Александер Мюллер (Франция) – Иржи Легечка (Чехия).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности