Первая лига. Победы Нивы, Подолья и Альянса

Сегодня, 23 августа состоялись три заключительных матча пятого тура Первой лиги. «Подолье» и «Альянс» одержали домашние победы с идентичным счетом 1:0 над «Полесьем» и «Краматорском». А тернопольская «Нива» на выезде минимально обыграл «Кремень».
«Кремень» - «Нива» Тернополь – 1:2
Голы: Навроцкий 82 – Бичек 19, Ризнык 30 (с пенальти)
Удаление: Белоус 78 (Кремень)
«Подолье» - «Полесье» - 1:0
Гол: Липовуз 43
«Альянс» - «Краматорск» - 1:0
Гол: Рогозинский 16
Удаление: Пидручный 55 (Краматорск)
Вчера «Металлист» дома разгромил «Оболонь».
Источник — Sport.ua
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