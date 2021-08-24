Во вторник, 24 августа, во втором поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретятся нидерландский ПСВ и португальская «Бенфика».

Матч пройдет в Эйндховене на стадионе «Филипс». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

ПСВ – «Бенфика». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В прямом эфире поединок можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO.