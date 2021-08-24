Во вторник, 24 августа, во втором поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретятся нидерландский ПСВ и португальская «Бенфика».
Матч пройдет в Эйндховене на стадионе «Филипс». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
ПСВ – «Бенфика». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO.
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Источник — Sport.ua
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