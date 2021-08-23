Игорь ЦЫГАНЫК: «Думаю, Ризнык может стать основным в сборной Украины»

Журналист Игорь Цыганык не исключает, что вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык станет основным в сборной Украины на матчи против Казахстана и Франции.

Основные вратари Георгий Бущан и Анатолий Трубин получили травмы, поэтому в сборную дозаявили Ризныка и Андрея Пятова.

«Я ставлю на Ризныка, потому что у него есть постоянная игровая практика. Хотя Петраков может довериться Пятову из-за опыта. Но нужно иметь практику, и если вратарь долго не выходит, то... Вспомните Лунина, как он растерялся в матче с Польшей и в матче на Кубок Испании в «Реале».

«Сейчас практика есть только у Ризныка, и он вполне может стать основным в матчах против Казахстана и Франции», - сказал Цыганык.

22-летний Ризнык еще не дебютировал в сборной Украины.