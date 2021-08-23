Игорь ЦЫГАНЫК: «Думаю, Ризнык может стать основным в сборной Украины»

Пока травмированы Бущан и Трубин

  • 23.08.2021 18:50
  • 1199 просмотров
  • 2 комментария
Игорь ЦЫГАНЫК: «Думаю, Ризнык может стать основным в сборной Украины»
© vorskla.com.ua

Журналист Игорь Цыганык не исключает, что вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык станет основным в сборной Украины на матчи против Казахстана и Франции.

Основные вратари Георгий Бущан и Анатолий Трубин получили травмы, поэтому в сборную дозаявили Ризныка и Андрея Пятова.

«Я ставлю на Ризныка, потому что у него есть постоянная игровая практика. Хотя Петраков может довериться Пятову из-за опыта. Но нужно иметь практику, и если вратарь долго не выходит, то... Вспомните Лунина, как он растерялся в матче с Польшей и в матче на Кубок Испании в «Реале».

«Сейчас практика есть только у Ризныка, и он вполне может стать основным в матчах против Казахстана и Франции», - сказал Цыганык.

22-летний Ризнык еще не дебютировал в сборной Украины.

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Источник — Циганик LIVE

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    rosti79
    online
    rosti79, 23.08.2021 19:05
    -1
    логично
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 23.08.2021 18:59
    -1
    Журналист Игорь Цыганык
    —————————
    Занавес. Ставит он б.
    Ссылка
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