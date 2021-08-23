Львов – Ингулец. Известны стартовые составы

Сегодня, 23 августа «Львов» в заключительном матче пятого тура УПЛ примет «Ингулец». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Львов»: Ильющенков, Крушинский, Махмутович, Якимец, Политыло, Эрнест, Грисьо, Ренан, Довгий, Зозуля, Альваро
«Ингулец»: Шуст, Салем, Опанасенко, Ковалев, Полегенько, Запорожец, Шарай, Козак, Бартулович, Шишка, Ситало
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.