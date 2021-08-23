Александр РЫБКА: «Это со стороны кажется, что Металлисту легко»

Вратарь доволен удачным стартом сезона

  • 23.08.2021 18:11
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  • 1 комментарий
Александр РЫБКА: «Это со стороны кажется, что Металлисту легко»
© metalist.ua

Вратарь «Металлиста» Александр Рыбка оценил старт сезона в Первой лиге. Харьковская команда выиграла 5 матчей и уверенно лидирует.

— Александр, с победой. Как тебе атмосфера на стадионе?
— Всегда приятно играть при такой поддержке. Думаю, это мечта каждого футболиста. Большое спасибо людям, которые приходят и поддерживают нас. Для нас это очень важно. Это незабываемые ощущения, когда ты играешь при полном стадионе. Для многих это в первый раз.

— Команда одержала пятую победу подряд. Столь успешная серия не расхолаживает? Не кажется, что пока все слишком легко для «Металлиста»?
— Это так кажется людям, которые смотрят со стороны. А когда на поле, то все по-другому. На нас все настраиваются как на «красное полотно», для всех мы — большой раздражитель. На поле не ощущается, что все у нас получается легко. Все кровью и потом дается. Нужно прикладывать максимальные усилия, чтобы добиваться результата. Поэтому повторюсь: это, может, со стороны кажется, что все так легко.

— Серия тяжелых дальних выездов как-то отражается на физическом состоянии команды?
— Руководство делает максимально все, чтобы мы комфортно ездили на игру и возвращались. Поэтому в этом плане не возникает никаких трудностей.

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Источник — ФК Металлист

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    online
    zzg77, 23.08.2021 18:24
    -3
    Согласен, много бабла уходит на судей!!!!
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