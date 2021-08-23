ДОННАРУММА: «Навас – выдающийся вратарь, но я в ПСЖ, чтобы играть»

Итальянский голкипер не боится конкуренции

  • 23.08.2021 18:21
  • 583 просмотра
  • 1 комментарий
ДОННАРУММА: «Навас – выдающийся вратарь, но я в ПСЖ, чтобы играть»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал конкуренцию с Кейлором Навасом за место в основе команды:

«ПСЖ связался со мной и хотел подписать меня, а я хотел перейти в ПСЖ. Конкуренция меня не пугает. Кейлор Навас – выдающийся вратарь, но я здесь для того, чтобы играть.

Конкуренция – это полезно для нас обоих, это позволит мне прибавить. В топ-командах она всегда есть, так что это не будет проблемой. Он выдающаяся личность, мы друзья.

Я хочу стать одним из лучших вратарей в мире. И для этого нужно чем-то жертвовать, трудиться и оставаться скромным – это самое главное».

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Источник — Get French Football News

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    online
    zzg77, 23.08.2021 18:26
    -1
    Навас отличный вратарь, а Доннарумма просто распиаренная личность, и распиарил его Мино Райола.
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