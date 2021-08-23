Виталий МИКОЛЕНКО: «Игроки Динамо были очень расстроены после Ингульца»

Игрок доволен тем, как команда отреагировала на негативный результат

  • 23.08.2021 16:30
  • 643 просмотра
  • 3 комментария
Виталий МИКОЛЕНКО: «Игроки Динамо были очень расстроены после Ингульца»
© fcdynamo.kiev.ua

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко оценил победу 4:0 над «Десной» в матче 5-го тура УПЛ.

- Победа над «Десной» реабилитировала команду за неудачу в матче с «Ингульцом»?

- Честно, мы были очень расстроены после той игры. Но, наверное, та ничья дала нам большую мотивацию одержать уверенную победу сегодня.

- Сегодня «Динамо» сыграло на клубном стадионе имени Валерия Лобановского вторую игру подряд. Велика ли разница с тем, как играть на НСК «Олимпийский»? И где тебе лично больше нравится?

- Как показывает статистика, на НСК «Олимпийский» у нас лучше результаты (улыбается). Но сегодня удалось прервать эту неприятную серию, ведь последний раз здесь выигрывали с «Олимпиком», а потом не удавалось порадовать результатом. Тем не менее, на «Динамо» мне уютнее, поскольку это наш домашний стадион. Я еще, выступая в Академии, играл на нем, поэтому он родной.

- Как поздравили с дебютом Шкурина и Антюха?

- Чего-то особенного не было - пожали руки, поздравили. Денис Антюх вообще вышел в основном составе, и, честно говоря, как он влился в команду и понимает рисунок игры, никто даже не мог сказать бы, что это его дебютная игра.

- Сегодня пришло на трибуны много болельщиков. Что можешь им сказать?

- Хотел бы поблагодарить как тех, кто пришел сегодня на стадион, а также тех, кто остался дома и, смотря игру по телевизору, болел за нас, что они уделяют свое время в выходной день народной команде. Также хочу поздравить всех с наступающим праздником.

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 23.08.2021 17:08
    -1
    Недофутболисты так расстроились, что сопли, слёзы и слюни текли рекой, а несенюк не успевал бегать в аптеку за одноразовыми сопливчиками
    Ссылка
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 23.08.2021 16:46
    -3
    Бастолюб уже которым матч на пару с караваевым худшие на поле. Хуже вас только одноногие Абелардо и педриньи из восточного отсосуолло.
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    newkyiv
    newkyiv, 23.08.2021 16:37
    -2
    А чого це? Поль Погба улыбался после Саутгемптон - МЮ 1:1. Хорошо, хоть не проиграли, что и Динамо светило.
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