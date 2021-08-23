Ярославский: «Мы, Металлист от всей души посвящаем эту победу Харькову!»

«Металлист» победил во всех пяти играх Первой лиги

  • 23.08.2021 14:15
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Ярославский: «Мы, Металлист от всей души посвящаем эту победу Харькову!»

Переполненный стадион «Металлист» воскресным вечером стал свидетелем яркой и уверенной победы любимой команды города над киевской «Оболонью» (3:0). Как рассказал после матча президент футбольного клуба «Металлист» Александр Ярославский, эта игра стала подарком Харькову к его 367-летию.

«Мы с Игорем Александровичем Тереховым пообещали харьковчанам, что вернем «Металлист» — мы его вернули. Мы пообещали, что будем заниматься инфраструктурой — мы ею занимаемся. Это пятая подряд победа, но это же только начало, поэтому останавливаться на этом не надо, думать об этом не надо, но порадоваться мы можем, — делится эмоциями Александр Ярославский. — Завтра исполняется 367 лет нашему любимому городу. Мы, «Металлист», от всей души посвящаем эту победу Харькову, пусть он процветает еще не одно столетие. А мы будем только радоваться и будем счастливы, что живем в этом городе — чудесном, прекрасном, с сумасшедшими парками, классными дорогами, со всем на свете! А еще — с прекраснейшим «Металлистом», который мы вернули из небытия. Поэтому всех с праздником, с победой и всего самого наилучшего. «Только Харьков — только победа!» — это наш девиз, девиз харьковчан».

Впечатлениями от матча поделился и секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, который, в первую очередь, поблагодарил всех, кто имеет отношение к харьковскому футболу.

«Хотел бы поблагодарить действительно всех, кто имеет отношение к харьковскому футболу. Всех, кто имеет отношение к возрождению «Металлиста» в городе Харькове — Александра Ярославского и всех футболистов, которые подарили сегодня Харькову, фактически в День города, такую знаменательную победу со счетом 3:0. Атмосфера на стадионе была крутая! Все радовались, все ожидали праздника, и вот праздник получился. Конечно, мы благодарны всем за это. В понедельник у нас День города, и я уверен, мы на таком же подъеме, драйве пройдем и этот праздник», — сказал Игорь Терехов.

Как известно, «Металлист» победил во всех пяти играх Первой лиги национального чемпионата в стартовавшем сезоне 2021/2022. В воскресенье, 22 августа, в домашней встрече с «Оболонью» на переполненном стадионе «Металлист» желто-синие вновь не оставили шансов сопернику, забив три безответных мяча.

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Комментарии
Сначала:
    rus
    online
    rus, 23.08.2021 14:41
    0
    Всех харьковчан с днём города!
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