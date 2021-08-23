Денис АНТЮХ: «Динамо ждало этот матч, чтобы реабилитироваться»

Полузащитник «Динамо» Денис Антюх оценил игру УПЛ против «Десны» и свой дебют в официальном поединке киевской команды.

- Команда уже отошла от неудачи в игре с «Ингульцом»? Победа над «Десной» улучшила настроение?

- Да, мы с нетерпением ждали следующий матч чтобы реабилитироваться, выиграть и были позитивные эмоции.

- Присутствие Мистера на стадионе помогло?

- Да, нам очень помогло сегодня его присутствие. Все дни подготовки к матчу с «Десной» он был с нами, и это придало нам уверенности.

- Мистер устроил большую встряску после ничьи с «Ингульцом»?

- Он просто указал нам на ошибки, объяснил, что мы делали не так и почему не забили. У нас было много моментов, но не было реализации. Мистер указал нам на наши ошибки, и мы попытались исправить их на тренировках.

- Сегодня снова был матч на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского. Чувствуется разница с играми на «Олимпийском»?

- Не знаю, мне кажется, что это в большей степени чисто динамовский, клубный стадион. Здесь всегда хорошая атмосфера, болельщики поддерживают. Мне очень понравилось здесь играть. Сегодня была хорошая поддержка, спасибо болельщикам.