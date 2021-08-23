РЯБОКОНЬ: «Десна может бороться за все места, кроме первого и второго»

Тренер согласен с разгромным поражением

  • 23.08.2021 13:52
  • 837 просмотров
  • 6 комментариев
РЯБОКОНЬ: «Десна может бороться за все места, кроме первого и второго»
© desna.football

Наставник «Десны» Александр Рябоконь оценил поражение 0:4 в матче 5-го тура УПЛ против «Динамо».

«Все закономерно, победил сильнейший. Нужно сделать правильные выводы и попытаться исправить в следующем поединке. Откровенно говоря, шансов не было. Пропустили много контратак, ведь мы заигрывались и терялись мячи».

«На дистанции чемпионата мы однозначно грандам конкуренцию не составим, но за остальные места можно бороться».

«За все остальные места, кроме первого и второго», - сказал Рябоконь.

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Источник — ПроФутбол

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Слава Чебан
    online
    Слава Чебан, 23.08.2021 14:48
    0
    dd dent, 23.08.2021 14:21
    То есть серьезно десна должна бороться за 1-2 места? У Днепра с Металлистом в лучшие времена это не получалось, а составы там были ого го по сравнению с этой командой.
    Днепр и металл боролись успешно за 2 место в 2013-2014, динамо тогда брало 3 и 4 соответственно
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    victorpolo
    online
    victorpolo, 23.08.2021 14:37
    0
    да, футбол уже давно стал бизнесом... Бюджеты решают если не всё, то многое!!!
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    dd dent
    online
    dd dent, 23.08.2021 14:21
    0
    То есть серьезно десна должна бороться за 1-2 места? У Днепра с Металлистом в лучшие времена это не получалось, а составы там были ого го по сравнению с этой командой.
    Ссылка
    bullyUA
    online
    bullyUA, 23.08.2021 14:10
    0
    Против Динамо и Шахтера над ставить автобус. Особенно против Шахтера. Что делать с автобусом там не знают.
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    Andriy_Bugayov
    online
    Andriy_Bugayov, 23.08.2021 13:58
    0
    Тут нещодавно говорив, що Десна до 30 туру буде лідером, а тепер яk зазнали першої поразkи, забуkсував
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    Elblanko
    online
    Elblanko, 23.08.2021 13:57
    -2
    В минулому році змогли, а в цьому не зможемо???? Шо це за риторика така, з підтекстом?
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