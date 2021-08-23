РЯБОКОНЬ: «Десна может бороться за все места, кроме первого и второго»

Наставник «Десны» Александр Рябоконь оценил поражение 0:4 в матче 5-го тура УПЛ против «Динамо».

«Все закономерно, победил сильнейший. Нужно сделать правильные выводы и попытаться исправить в следующем поединке. Откровенно говоря, шансов не было. Пропустили много контратак, ведь мы заигрывались и терялись мячи».

«На дистанции чемпионата мы однозначно грандам конкуренцию не составим, но за остальные места можно бороться».

«За все остальные места, кроме первого и второго», - сказал Рябоконь.