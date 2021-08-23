Мирча Луческу отпраздновал вместе с Динамо 10-ю крупную победу в УПЛ

Мирча Луческу одержал 10-ю крупную победу в чемпионатах Украины в 31-м матче во главе «Динамо». Меньше игр на достижение этого рубежа понадобилось только двум тренерам киевлян - Юрию Семину и Сергею Реброву. К слову, возглавляя «Шахтер», Луческу отпраздновал 10-ю крупную викторию только в 45-м матче.

Количество матчей на первые 10 крупных побед в УПЛ тренеров «Динамо»