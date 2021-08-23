Мирча Луческу отпраздновал вместе с Динамо 10-ю крупную победу в УПЛ

Юбилейную победу румынский тренер одержал в 31-м матче во главе киевлян

  • 23.08.2021 12:04
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Мирча Луческу отпраздновал вместе с Динамо 10-ю крупную победу в УПЛ
© ФК Динамо

Мирча Луческу одержал 10-ю крупную победу в чемпионатах Украины в 31-м матче во главе «Динамо». Меньше игр на достижение этого рубежа понадобилось только двум тренерам киевлян - Юрию Семину и Сергею Реброву. К слову, возглавляя «Шахтер», Луческу отпраздновал 10-ю крупную викторию только в 45-м матче.

Количество матчей на первые 10 крупных побед в УПЛ тренеров «Динамо»

Матч

Тренер

Дата

Соперник

Счет

23-й

Юрий СЕМИН

17.10.2008

Заря (д)

5:0

28-й

Сергей РЕБРОВ

10.05.2015

Металлург Д (г)

6:0

31-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

23.08.2021

Десна (д)

4:0

34-й

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

20.04.1998

Прикарпатье (г)

3:0

41-й

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

17.11.2006

Арсенал (д)

5:2

42-й

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

31.08.2003

Борисфен (д)

3:0

46-й

Александр ХАЦКЕВИЧ

11.11.2018

Мариуполь (д)

4:0

52-й

Йожеф САБО

01.11.1995

Звезда (д)

5:1

 

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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