Рейтинг WTA. Новый рекорд Калининой, Соболенко – вторая ракетка мира

На прошлой неделе девушки сыграли турнир WTA 1000 в Цинциннати. Победительницей стала австралийка Эшли Барти, которая укрепила лидерство в мировом рейтинге.



Японка Наоми Осака потеряла солидное количество очков за прошлогодний финал и уступила вторую позицию Арине Соболенко из Беларуси. Барбора Крейчикова обновила личный рекорд, потеснив в девятой строчки Гарбинье Мугурусу.



Топ-10 рейтинга WTA





Особых изменений у украинок не произошло, но стоит отметить, что Ангелина Калинину поднялась на три позиции, установив новое для себя достижение в мировой классификации. Элина Свитолина пока что сохранила шестую строчку.



Украинки в рейтинге WTA







В Чемпионской гонке Крейчикова вышла уже на второе место, уступая лишь Барти. Свитолина потеряла еще одну строчку и теперь 23-я с отставанием от восьмого места в 731 очко.



Чемпионская гонка WTA





Украинки в Чемпионской гонке WTA