Рейтинг WTA. Новый рекорд Калининой, Соболенко – вторая ракетка мира

Элина Свитолина сохранила шестую строчку

  • 23.08.2021 12:04
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Рейтинг WTA. Новый рекорд Калининой, Соболенко – вторая ракетка мира
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

На прошлой неделе девушки сыграли турнир WTA 1000 в Цинциннати. Победительницей стала австралийка Эшли Барти, которая укрепила лидерство в мировом рейтинге.
 
Японка Наоми Осака потеряла солидное количество очков за прошлогодний финал и уступила вторую позицию Арине Соболенко из Беларуси. Барбора Крейчикова обновила личный рекорд, потеснив в девятой строчки Гарбинье Мугурусу.
 
Топ-10 рейтинга WTA 


 
Особых изменений у украинок не произошло, но стоит отметить, что Ангелина Калинину поднялась на три позиции, установив новое для себя достижение в мировой классификации. Элина Свитолина пока что сохранила шестую строчку.
 
Украинки в рейтинге WTA



 
В Чемпионской гонке Крейчикова вышла уже на второе место, уступая лишь Барти. Свитолина потеряла еще одну строчку и теперь 23-я с отставанием от восьмого места в 731 очко.
 
Чемпионская гонка WTA


 
Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Источник — Sport.ua

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