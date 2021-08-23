Рейтинг WTA. Новый рекорд Калининой, Соболенко – вторая ракетка мира

На прошлой неделе девушки сыграли турнир WTA 1000 в Цинциннати. Победительницей стала австралийка Эшли Барти, которая укрепила лидерство в мировом рейтинге.
Японка Наоми Осака потеряла солидное количество очков за прошлогодний финал и уступила вторую позицию Арине Соболенко из Беларуси. Барбора Крейчикова обновила личный рекорд, потеснив в девятой строчки Гарбинье Мугурусу.
Топ-10 рейтинга WTA
Особых изменений у украинок не произошло, но стоит отметить, что Ангелина Калинину поднялась на три позиции, установив новое для себя достижение в мировой классификации. Элина Свитолина пока что сохранила шестую строчку.
Украинки в рейтинге WTA
В Чемпионской гонке Крейчикова вышла уже на второе место, уступая лишь Барти. Свитолина потеряла еще одну строчку и теперь 23-я с отставанием от восьмого места в 731 очко.
Чемпионская гонка WTA
Украинки в Чемпионской гонке WTA
Источник — Sport.ua
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