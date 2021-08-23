ВИДЕО. Шевченко посетил тренировку Шахтера

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко посетил тренировку «Шахтера». 44-летний специалист в неформальной обстановке пообщался со своими бывшими подопечными Андреем Пятовым, Сергеем Кривцовым, Николаем Матвиенко и Марлосом.
Ранее Шевченко назвал самый яркий момент за время работы в сборной Украины.
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Источник — Sport.ua
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