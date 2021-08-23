ВИДЕО. Шевченко посетил тренировку Шахтера

Экс-тренер сборной Украины встретился со своими бывшими подопечными

  • 23.08.2021 11:41
  • 3858 просмотров
  • 9 комментариев
ВИДЕО. Шевченко посетил тренировку Шахтера
© ФК Шахтер Донецк

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко посетил тренировку «Шахтера». 44-летний специалист в неформальной обстановке пообщался со своими бывшими подопечными Андреем Пятовым, Сергеем Кривцовым, Николаем Матвиенко и Марлосом.

Ранее Шевченко назвал самый яркий момент за время работы в сборной Украины. 

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Михаил Петрович Бильдер
    online
    Михаил Петрович Бильдер, 23.08.2021 13:15
    +1
    Извините, но какого хрена на тренировку сборной, с.и.о. новым тренером Петраковым, допускают Шевченко, позорно бросившего команду на раздрай? Может у него вездеход? ГАНЬБА!
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 23.08.2021 12:42
    0
    Ёкарный Бабай, 23.08.2021 12:40
    Ну вчера с Суркисом в вип-ложе был и никто его не выгонял. Шевченко не хочет выбирать чью-то сторону, хоть он и динамовец. Если честно, заколебали уже эти срачи, Павелки, Сурки, Ахметы. Доколе?
    надо же как-то чемп подогревать,а то совсем уйдёт чемпионат в забытье
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 23.08.2021 12:40
    +4
    stopor2016, 23.08.2021 11:48
    А был динамовцем ...
    Ну вчера с Суркисом в вип-ложе был и никто его не выгонял. Шевченко не хочет выбирать чью-то сторону, хоть он и динамовец. Если честно, заколебали уже эти срачи, Павелки, Сурки, Ахметы. Доколе?
    Ссылка
    Andre066
    online
    Andre066, 23.08.2021 12:21
    -1
    Andre066, 23.08.2021 12:04
    Какой позор! 0 обращения к болельщикам таки не было! Зато брюшка жены весь инет гудел
    Днюшка
    Ссылка
    Andre066
    online
    Andre066, 23.08.2021 12:04
    +5
    Какой позор! 0 обращения к болельщикам таки не было! Зато брюшка жены весь инет гудел
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 23.08.2021 11:59
    +7
    Шева посетил своего негласного работодателя начальника
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 23.08.2021 11:54
    +4
    CheMP, 23.08.2021 11:44
    Пазик,жопошник,вот и сиди без работы теперь и гуляй по клубам...может Де Дзерби и возьмёт помощником...бросить сборную в такой ответственный момент!
    Мб это и к лучшему, все больше матчей при нем стало неудачных
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    stopor2016
    online
    stopor2016, 23.08.2021 11:48
    -1
    А был динамовцем ...
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 23.08.2021 11:44
    +4
    Пазик,жопошник,вот и сиди без работы теперь и гуляй по клубам...может Де Дзерби и возьмёт помощником...бросить сборную в такой ответственный момент!
    Ссылка
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