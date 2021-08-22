Шевченко назвал самый яркий момент за время работы в сборной Украины

Точнее, два момента

  • 22.08.2021 23:31
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Шевченко назвал самый яркий момент за время работы в сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко выход на Евро-2020 и выход в четвертьфинал чемпионата Европы назвал самыми яркими моментами за все время работы в национальной команде.

«Самый яркий момент? Думаю, и выход на Евро-2020, и выход в четвертьфинал Евро - примерно одинаковые эмоции. Выход на Евро без поражений и с победой над чемпионами Европы - это потрясающе. Но и сам чемпионат Европы...команда отдала все силы и даже больше».

«Показали хороший результат, показали максимум своей игры. Думаю, все остались довольны», - сказал Шевченко.

Ранее тренер не исключил возвращение к работе со сборными.

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Источник — Великий футбол

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