Шевченко назвал самый яркий момент за время работы в сборной Украины

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко выход на Евро-2020 и выход в четвертьфинал чемпионата Европы назвал самыми яркими моментами за все время работы в национальной команде.

«Самый яркий момент? Думаю, и выход на Евро-2020, и выход в четвертьфинал Евро - примерно одинаковые эмоции. Выход на Евро без поражений и с победой над чемпионами Европы - это потрясающе. Но и сам чемпионат Европы...команда отдала все силы и даже больше».

«Показали хороший результат, показали максимум своей игры. Думаю, все остались довольны», - сказал Шевченко.

Ранее тренер не исключил возвращение к работе со сборными.