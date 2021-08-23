Поединок с Десной стал юбилейным для капитана Динамо

Поединок с «Десной» (4:0) стал 350-м в карьере Сергея Сидорчука. 263 встречи он отыграл за «Динамо», 45 - за запорожский «Металлург», где 23 августа 2009 года состоялся его дебют на высшем уровне в гостевом матче против донецкого «Металлурга» (0:3), 41 - за национальную сборную.
210 раз Сергей выходил на поле в чемпионатах Украины (в том числе 60 - в качестве капитана киевлян), 62 - в еврокубках, 31 - в Кубке Украины и 6 - в Суперкубке Украины.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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