Поединок с Десной стал юбилейным для капитана Динамо

Сергей Сидорчук провел 350-й матч в карьере

  • 23.08.2021 10:59
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Поединок с Десной стал юбилейным для капитана Динамо
© ФК Динамо

Поединок с «Десной» (4:0) стал 350-м в карьере Сергея Сидорчука. 263 встречи он отыграл за «Динамо», 45 - за запорожский «Металлург», где 23 августа 2009 года состоялся его дебют на высшем уровне в гостевом матче против донецкого «Металлурга» (0:3), 41 - за национальную сборную.

210 раз Сергей выходил на поле в чемпионатах Украины (в том числе 60 - в качестве капитана киевлян), 62 - в еврокубках, 31 - в Кубке Украины и 6 - в Суперкубке Украины.

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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