ФОТО. Пайет показал царапины после беспорядков в матче Марселя и Ниццы

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет во время беспорядков, которые устроили фанаты «Ниццы» в матче 3-го тура чемпионата Франции получил повреждения.
Напомним, что 22 августа матч «Марселя» и «Ниццы» был прерван из-за поведения фанатов. Болельщики «Ниццы» выбежали на поле, пытаясь побить игроков.
Фанаты «Ниццы» во время поединка бросали различные предметы в игроков соперников, но на 75-й минуте Димитри Пайет не выдержал и ответил взаимностью, бросив бутылку на трибуну. Это спровоцировало фанатов на более радикальные действия.
Арбитр остановил встречу и отправил игроков в подтрибунное помещение.
Dimitri Payet's back. pic.twitter.com/hFmiwg97ni— Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021
Источник — Sport.ua
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