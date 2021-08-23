ФОТО. Пайет показал царапины после беспорядков в матче Марселя и Ниццы

Агрессивные фанаты пытались побить футболистов

  • 23.08.2021 11:05
  • 872 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Пайет показал царапины после беспорядков в матче Марселя и Ниццы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет во время беспорядков, которые устроили фанаты «Ниццы» в матче 3-го тура чемпионата Франции получил повреждения.

Напомним, что 22 августа матч «Марселя» и «Ниццы» был прерван из-за поведения фанатов. Болельщики «Ниццы» выбежали на поле, пытаясь побить игроков.

Фанаты «Ниццы» во время поединка бросали различные предметы в игроков соперников, но на 75-й минуте Димитри Пайет не выдержал и ответил взаимностью, бросив бутылку на трибуну. Это спровоцировало фанатов на более радикальные действия.

Арбитр остановил встречу и отправил игроков в подтрибунное помещение.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Alexsandr B
    Alexsandr B, 23.08.2021 11:22
    0
    В душе мочалкой потерся)))
    Ссылка
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 23.08.2021 11:14
    -2
    Он и ,что трахал?Что они ему спину поцарапали
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности