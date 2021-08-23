ФОТО. Пайет показал царапины после беспорядков в матче Марселя и Ниццы

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет во время беспорядков, которые устроили фанаты «Ниццы» в матче 3-го тура чемпионата Франции получил повреждения.

Напомним, что 22 августа матч «Марселя» и «Ниццы» был прерван из-за поведения фанатов. Болельщики «Ниццы» выбежали на поле, пытаясь побить игроков.

Фанаты «Ниццы» во время поединка бросали различные предметы в игроков соперников, но на 75-й минуте Димитри Пайет не выдержал и ответил взаимностью, бросив бутылку на трибуну. Это спровоцировало фанатов на более радикальные действия.

Арбитр остановил встречу и отправил игроков в подтрибунное помещение.