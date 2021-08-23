Мариуполь пропустил 900-й мяч в чемпионатах Украины

Мяч, забитый форвардом «Зари» Александром Гладким, оказался 900-м, пропущенным «Мариуполем» в чемпионатах Украины. Южане стали третьим клубом УПЛ после «Карпат» и запорожского «Металлурга», достигшим этого рубежа. 378 раз (с учетом второго гола Шахаба Захеди) голкиперы оранжево-синих доставали мяч из сетки дома и 523 - в гостях.
Больше всех забили мариупольцам «Шахтер» - 126 мячей (рекорд УПЛ) и «Динамо» - 107.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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