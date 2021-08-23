Денис АНТЮХ: «Дебют за Динамо запомнится. Это важное событие в жизни»

Полузащитник «Динамо» рад впервые сыграть за клуб

  • 23.08.2021 09:53
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Денис АНТЮХ: «Дебют за Динамо запомнится. Это важное событие в жизни»
© ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Денис Антюх поделился эмоциями после своего дебюта за киевский клуб. 24-летний футболист принял участие в игре с «Десной» (4:0)

«Самое главное - победа. Заработали три очка, вышли на первое место. Двигаемся дальше.

Дебют? Конечно запомнится. Сначала контракт подписал, это запомнилось, теперь дебют. Это важные события в жизни.

Не буду ставить оценки. Это уже тренер будет разбирать игру. Главное, что победу добыли. Хотелось забить, момент был, но не получилось. Буду стараться в следующей игре. 

После игры с «Ингульцом» Мистер указал на ошибки, у нас много было моментов, почему не реализовали их», - сказал Антюх.

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Источник — ФК Динамо Киев

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