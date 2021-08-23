НАГОРНЯК: «Когда Луческу вернется, Динамо будет играть еще увереннее»

Известный в прошлом футболист Сергей Нагорняк высказался о победе «Динамо» над «Десной» (4:0) в пятом туре УПЛ.

«Действующий чемпион полностью переиграл своего визави. Да, можно вспомнить опасные моменты у ворот хозяев в первом тайме, но, думаю, если бы черниговцы и забили, матч все равно был бы за киевлянами, настрой у которых был сумасшедшим. Динамовцы хорошо воспользовались своими шансами, и вопрос о победителе, был закрыт, по сути, после первых 45 минут. Возможно, счет 4:0 и слишком большой, но опять же, закономерность победы «Динамо» не вызывает сомнений.

Черниговцы вообще молодцы. Все знают о их финансовых проблемах, о кадровых потерях, тем не менее, команда в каждом матче старается, борется. В такой ситуации возглавлять турнирную таблицу, было сродни подвигу. Уверен, что и в будущем любому сопернику будет непросто с командой Александра Рябоконя.

Думаю, если бы Мирча Луческу присутствовал на бровке, то киевляне обыграли бы «Ингулец». Когда наставник полноценно вернется в строй, «Динамо» будет играть еще увереннее», - сказал Нагорняк.