НАГОРНЯК: «Когда Луческу вернется, Динамо будет играть еще увереннее»

Эксперт высказался о победе киевлян

  • 23.08.2021 09:20
  • 739 просмотров
  • 0 комментариев
НАГОРНЯК: «Когда Луческу вернется, Динамо будет играть еще увереннее»
© ФК Динамо Киев

Известный в прошлом футболист Сергей Нагорняк высказался о победе «Динамо» над «Десной» (4:0) в пятом туре УПЛ.

«Действующий чемпион полностью переиграл своего визави. Да, можно вспомнить опасные моменты у ворот хозяев в первом тайме, но, думаю, если бы черниговцы и забили, матч все равно был бы за киевлянами, настрой у которых был сумасшедшим. Динамовцы хорошо воспользовались своими шансами, и вопрос о победителе, был закрыт, по сути, после первых 45 минут. Возможно, счет 4:0 и слишком большой, но опять же, закономерность победы «Динамо» не вызывает сомнений.    

Черниговцы вообще молодцы. Все знают о их финансовых проблемах, о кадровых потерях, тем не менее, команда в каждом матче старается, борется. В такой ситуации возглавлять турнирную таблицу, было сродни подвигу. Уверен, что и в будущем любому сопернику будет непросто с командой Александра Рябоконя.

Думаю, если бы Мирча Луческу присутствовал на бровке, то киевляне обыграли бы «Ингулец». Когда наставник полноценно вернется в строй, «Динамо» будет играть еще увереннее», - сказал Нагорняк.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности