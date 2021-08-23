«Наполи» одержал победу над «Венецией» со счетом 2:0 в рамках первого тура Серии А.
«Наполи» – «Венеция» – 2:0
Голы: Инсинье (62, пен), Эльмас (73)
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Наполи).
|62'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Инсинье (Наполи).
|24'
|Виктор Осимхен (Наполи) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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