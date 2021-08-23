Бензема вышел на 9-е место по количеству матчей за Реал

Один из лидеров «Реала» Карим Бензема сыграл в матче второго тура Ла Лиги против «Леванте» (3:3).
Для 33-летнего футболиста это уже 561 матч в составе испанского клуба. По этому показателю Бензема сравнялся с полузащитником Пирри и разделил с ним 9-е место по количеству матчей за «Реал».
Рекордсменом «Королевского клуба» является Рауль (741), на втором месте Икер Касильяс (725), замыкает тройку Мануэль Санчис (710).
Напомним, что 20 августа Бензема продлил контракт с «Реалом». Француз выступает за мадридский клуб с 2009 года.
Источник — Sport.ua
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