Бензема вышел на 9-е место по количеству матчей за Реал

На счету француза больше 500 игр в футболке «сливочных»

  • 23.08.2021 08:38
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Бензема вышел на 9-е место по количеству матчей за Реал
© Getty Images/Global Images Ukraine

Один из лидеров «Реала» Карим Бензема сыграл в матче второго тура Ла Лиги против «Леванте» (3:3).

Для 33-летнего футболиста это уже 561 матч в составе испанского клуба. По этому показателю Бензема сравнялся с полузащитником Пирри и разделил с ним 9-е место по количеству матчей за «Реал».

Рекордсменом «Королевского клуба» является Рауль (741), на втором месте Икер Касильяс (725), замыкает тройку Мануэль Санчис (710).

Напомним, что 20 августа Бензема продлил контракт с «Реалом». Француз выступает за мадридский клуб с 2009 года.

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Источник — Sport.ua

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