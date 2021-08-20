ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с Бензема

«Реал» официально сообщил о продлении контракта с Каримом Бензема. Предыдущее соглашение между французским форвардом и мадридским клубом истекало летом 2022 года, новое рассчитано до лета 2023 года.
Бензема выступает за «Реал» с лета 2009 года. В прошлом сезоне на счету 33-летнего французского форварда 30 голов и 9 ассистов в 46 матчах за «Реал» во всех турнирах.
👕 #Benzema2023 pic.twitter.com/O6HQGegTrJ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 20, 2021
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Источник — ФК Реал Мадрид
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