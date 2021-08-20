ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с Бензема

Форвард останется в клубе до 2023 года

  • 20.08.2021 16:01
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ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с Бензема
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

«Реал» официально сообщил о продлении контракта с Каримом Бензема. Предыдущее соглашение между французским форвардом и мадридским клубом истекало летом 2022 года, новое рассчитано до лета 2023 года.

Бензема выступает за «Реал» с лета 2009 года. В прошлом сезоне на счету 33-летнего французского форварда 30 голов и 9 ассистов в 46 матчах за «Реал» во всех турнирах.

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Источник — ФК Реал Мадрид

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Комментарии
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    aleks19826
    aleks19826, 20.08.2021 16:06
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