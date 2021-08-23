Руслан КОСТЫШИН: «По качеству – одна из лучших игр по счету – поражение»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал поражение от «Александрии» (0:1) в 5-м туре УПЛ.

«По содержательности, это, наверное, наша лучшая игра была в сезоне - по созданным моментам, по агрессии. Но и у наших ворот было много моментов. Это чемпионат Украины - кто первый забивает гол, то потом действует на контрвыпадах, лучше выглядит на контратаках, лучше играет, когда есть пространство. Не считая наших грандов. По качеству - одна из лучших игр по счету - поражение, вот и все.

Есть пословица - фарт нужно заслужить. Когда у нас удачи нет, когда мяч не лезет в сетку, не хочу списывать на мастерство, это и отношение между собой, тренировочный процесс. Всем нужно анализировать - и главному тренеру, и футболистам в своих отношениях. Значит, что-то не так.

С Волынцом ситуация тяжелая. Он решает - делать операцию или нет. Это месяц-два его не будет. А если он решит операцию делать, то это на полгода. Одни врачи говорят делать операцию, другие говорят не делать. Если бы он полевой был, может быть, и не нужна операция, а он вратарь. По Новаку там также все серьезно. У него кровотечение было, я понимаю, что это не один месяц...

В игре команда старалась, но одного старания мало. Какой азарт должен быть, а мы какие-то немножко зажаты. Попали в турбулентность. Тяжелый год для нас. Мы всегда шли вверх. Вышли во Вторую лигу - выиграли, вышли в Первую лигу - пятое место, снова пятое место, затем вышли в Премьер-лигу, два года подряд выходили в еврокубки. Но у каждой команды наступают такие времена, которые нужно пережить. Сейчас наступает тот экзамен, когда мы вместе должны это прожить. Такая ситуация больше показывает, кто на что способен, кто рядом с тобой, и с кем ты в одной лодке», - сказал Костышин.