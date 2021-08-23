Руслан КОСТЫШИН: «По качеству – одна из лучших игр по счету – поражение»

Наставник «Колоса» высказался о поражении своей команды

  • 23.08.2021 08:00
  • 548 просмотров
  • 0 комментариев
Руслан КОСТЫШИН: «По качеству – одна из лучших игр по счету – поражение»
© ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал поражение от «Александрии» (0:1) в 5-м туре УПЛ.

«По содержательности, это, наверное, наша лучшая игра была в сезоне - по созданным моментам, по агрессии. Но и у наших ворот было много моментов. Это чемпионат Украины - кто первый забивает гол, то потом действует на контрвыпадах, лучше выглядит на контратаках, лучше играет, когда есть пространство. Не считая наших грандов. По качеству - одна из лучших игр по счету - поражение, вот и все.

Есть пословица - фарт нужно заслужить. Когда у нас удачи нет, когда мяч не лезет в сетку, не хочу списывать на мастерство, это и отношение между собой, тренировочный процесс. Всем нужно анализировать - и главному тренеру, и футболистам в своих отношениях. Значит, что-то не так.

С Волынцом ситуация тяжелая. Он решает - делать операцию или нет. Это месяц-два его не будет. А если он решит операцию делать, то это на полгода. Одни врачи говорят делать операцию, другие говорят не делать. Если бы он полевой был, может быть, и не нужна операция, а он вратарь. По Новаку там также все серьезно. У него кровотечение было, я понимаю, что это не один месяц...

В игре команда старалась, но одного старания мало. Какой азарт должен быть, а мы какие-то немножко зажаты. Попали в турбулентность. Тяжелый год для нас. Мы всегда шли вверх. Вышли во Вторую лигу - выиграли, вышли в Первую лигу - пятое место, снова пятое место, затем вышли в Премьер-лигу, два года подряд выходили в еврокубки. Но у каждой команды наступают такие времена, которые нужно пережить. Сейчас наступает тот экзамен, когда мы вместе должны это прожить. Такая ситуация больше показывает, кто на что способен, кто рядом с тобой, и с кем ты в одной лодке», - сказал Костышин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Колос Ковалевка

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности