Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Финансовая ситуация в Десне? Это не касается игры»

Хавбек «Десны» высказался о поражении от «Динамо»

  • 23.08.2021 07:13
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Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Финансовая ситуация в Десне? Это не касается игры»
© ФК Десна

Полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий прокомментировал выездной матч против «Динамо» (4:0) в 5-м туре украинской Премьер-лиги.

«Настроения нет. Мы проиграли со счетом 0:4. Но опускать головы нет смысла. Это только начало чемпионата. Все еще впереди. Больше добавить нечего. Насколько непросто было против «Динамо»? Все знают, что они чемпионы. Такие матчи всегда особенные. Думаю, что мы и дальше будем считаться одними из лидеров чемпионата. Финансовая ситуация в «Десне»? Не хочу говорить на эту тему, потому что она не касается игры. Мы провалили первый тайм против «Динамо», потому что слишком низко сели. Во втором нам было нечего терять, и мы пошли в атаку», - сказал Тотовицкий.

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Источник — ПроФутбол

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