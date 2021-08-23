В матче 1-го тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле выиграла у «Фиорентины» со счетом 3:1.
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Жордан Верету (Рома).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Жордан Верету (Рома).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Никола Миленкович (Фиорентина).
|52'
|Николо Дзаньоло (Рома) получает красную карточку.
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Генрих Мхитарян (Рома).
|17'
|Бартломей Дронговский (Фиорентина) получает красную карточку.
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Источник — MEGOGO
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