Леонид КУЧУК: «Нам нужно усиливаться»

Главный тренер львовского «Руха» Леонид Кучук прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:2) в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги.

«Строили игру от своих возможностей, анализировали игру Днепра, какие у них есть проблемы. Но нам не всегда это удавалось сделать.

Нам нужно усиливаться, чтобы иметь общую мощь команды», - сказал Кучук.