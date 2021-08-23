Леонид КУЧУК: «Нам нужно усиливаться»

Главный тренер львовского «Руха» Леонид Кучук прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:2) в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги.
«Строили игру от своих возможностей, анализировали игру Днепра, какие у них есть проблемы. Но нам не всегда это удавалось сделать.
Нам нужно усиливаться, чтобы иметь общую мощь команды», - сказал Кучук.
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Источник — Футбол 1/2/3
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