Леонид КУЧУК: «Нам нужно усиливаться»

Наставник «Руха» разобрал матч 5 тура УПЛ

  • 23.08.2021 05:40
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Леонид КУЧУК: «Нам нужно усиливаться»
© ФК Рух Львов. Леонид Кучук

Главный тренер львовского «Руха» Леонид Кучук прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:2) в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги.

«Строили игру от своих возможностей, анализировали игру Днепра, какие у них есть проблемы. Но нам не всегда это удавалось сделать.

Нам нужно усиливаться, чтобы иметь общую мощь команды», - сказал Кучук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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