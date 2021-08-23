Мирча ЛУЧЕСКУ: «Доволен и игрой, и результатом»

Наставник «Динамо» – о разгромной победе над «Десной»

  • 23.08.2021 05:03
  • 214 просмотров
  • 1 комментарий
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Доволен и игрой, и результатом»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу коротко прокомментировал игру своих подопечных против черниговской «Десны» (4:0), а также рассказал о своем здоровье.

– Удалось ли сегодня реабилитироваться за поражение от «Интера» и потерю очков в матче с «Ингульцом»?
– Естественно, я доволен и игрой команды, и результатом. Также рад, что дебютировали Шкурин и Антюх. Им нужно было время для адаптации, как и для всех новичков, чтобы притереться к партнерам, понять принципы игры.

– Все болельщики переживали за ваше здоровье. Как вы себя чувствуете?
– Все-таки, наверное, не все, но, надеюсь, большинство (смеется). Есть определенные ограничения со стороны врачей. На поле еще выходить нельзя, но я руковожу командой и нахожусь рядом с игроками. Стараемся поддерживать тот уровень, который обеспечивает нам результат.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    online
    bullyUA, 23.08.2021 05:11
    +1
    Когда Луческу рядом, команда совсем иначе играет.
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