Мирча ЛУЧЕСКУ: «Доволен и игрой, и результатом»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу коротко прокомментировал игру своих подопечных против черниговской «Десны» (4:0), а также рассказал о своем здоровье.

– Удалось ли сегодня реабилитироваться за поражение от «Интера» и потерю очков в матче с «Ингульцом»?

– Естественно, я доволен и игрой команды, и результатом. Также рад, что дебютировали Шкурин и Антюх. Им нужно было время для адаптации, как и для всех новичков, чтобы притереться к партнерам, понять принципы игры.

– Все болельщики переживали за ваше здоровье. Как вы себя чувствуете?

– Все-таки, наверное, не все, но, надеюсь, большинство (смеется). Есть определенные ограничения со стороны врачей. На поле еще выходить нельзя, но я руковожу командой и нахожусь рядом с игроками. Стараемся поддерживать тот уровень, который обеспечивает нам результат.